Elior: Derichebourg va renforcer sa participation

(CercleFinance.com) - Elior recule de près de 3% après que Derichebourg a signé un protocole d'accord en vue d'une prise de participation minoritaire au capital du groupe de restauration collective et de services, opération dont la réalisation définitive interviendra au plus tard le 30 juin.



Derichebourg va acquérir 14,7% auprès de BIM et de Gilles Cojan à un prix de 5,65 euros par action Elior, assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 euro en fonction de l'évolution du cours de bourse en 2023 et en 2024.



Comme il détenait déjà 4,9%, sa participation sera ainsi portée à un total de 19,6% du capital. Il demandera à bénéficier de deux sièges au conseil d'administration d'Elior, mais n'entend pas déposer d'offre publique sur le solde du capital.





