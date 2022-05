Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Elior: Derichebourg dépasse les 20% information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 15:50

(CercleFinance.com) - Derichebourg a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 24 mai, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Elior Group et détenir 20,57% du capital et des droits de vote du groupe de restauration et de services, après une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant envisage d'accroître sa participation dans Elior en fonction des conditions et des opportunités de marché sans toutefois atteindre 30% du capital ou des droits de vote, mais pas de prendre le contrôle de la société.



Afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'actionnariat d'Elior à la suite de son acquisition précédente de 14,7% du capital et des droits de vote, Derichebourg sollicitera la cooptation de deux membres représentants au conseil d'administration.