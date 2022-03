Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: démission du directeur général information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Elior Group fait part de la démission de Philippe Guillemot, pour des raisons personnelles, de son mandat d'administrateur à effet immédiat. Il a aussi demandé à ne pas être renouvelé dans ses fonctions de directeur général.



Le conseil d'administration a nommé à l'unanimité Bernard Gault, administrateur indépendant, en tant que directeur général par interim du groupe de services, jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.



Bernard Gault est associé fondateur de la société d'investissement Barville & Co et co-fondateur de la société de conseils financiers et de gestion d'actifs Perella Weinberg Partners. Il est administrateur indépendant d'Elior depuis mars 2018.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.49%