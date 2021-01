Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : déjà +20% depuis le 21/12/2020 Cercle Finance • 26/01/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Elior se hisse vers 4,73E et affiche de nouveau près de +20% depuis le 21/12/2020 (fausse sortie baissière en intraday) et +80% depuis le 30/10/2020. Le titre se rapproche du sommet du corridor 5,12/5,84E: un franchissement libèrerait un potentiel de hausse vers 6,6E, ex-zénith du 17 avril 2020.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +4.86%