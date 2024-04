Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : de retour sous les 2,50E, surveiller 2,385E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Elior qui venait de tester les 2,65E ce jeudi 4 avril est de retour sous les 2,50E et pourrait revenir rapidement tester les 2,42E (l'ex-résistance du 7 mars) puis le support oblique moyen terme qui gravite vers 2,385E.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -4.87%