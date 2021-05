ELIOR dans le rouge au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2020/2021, Elior a accusé une perte nette, part du groupe, de 53 millions d'euros, contre une perte de 17 millions un an plus tôt. La perte nette des activités poursuivies s'élève à 53 millions d'euros, contre un gain de 2 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies correspond à une perte de 34 millions d'euros au premier semestre 2020-2021, contre un gain de 40 millions d'euros un an plus tôt.

L'Ebita ajusté consolidé des activités poursuivies correspond à une perte de 25 millions d'euros, comparé à un bénéfice de 52 millions d'euros un an plus tôt. Le taux de marge d'Ebita ajusté ressort à -1,3 %, contre +2,1 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, reflétant l'impact persistant de la crise sanitaire.

L'impact sur l'Ebita ajusté de la perte de chiffre d'affaires (" drop-through ") sur le premier semestre est de 14 % (à taux de change constants), une amélioration significative comparé à 22% au second semestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'élève à 1,869 milliard d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021, contre 2,459 milliards d'euros un an plus tôt. La baisse de 24 % par rapport à l'exercice précédent reflète une contraction organique de 22,3 % et un effet de change de -1,7 %.

La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international atteint 52 % pour le semestre clos le 31 mars 2021, contre 56 % un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS

