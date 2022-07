Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: croissance organique de 20% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 08:43









(CercleFinance.com) - Elior Group affiche un chiffre d'affaires de 3,42 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2021-22, en croissance organique de 20,3% (+22,9% en publié), portée à hauteur de +10,1% par un fort dynamisme commercial.



A 1,18 milliard, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est accru de 25% en organique, ce qui 'reflète une nette amélioration du contexte sanitaire par rapport aux conditions prévalentes à la même époque l'année passée'.



Le groupe de restauration et de services maintient ses anticipations pour l'exercice 2021-22, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 16% et un EBITA ajusté autour de l'équilibre (en excluant les pertes de Preferred Meals).





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +8.63%