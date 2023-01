Elior: croissance de 10% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce un chiffre d'affaires des activités poursuivies d'un peu plus de 1,22 milliard d'euros pour son premier trimestre 2022-23, en augmentation de 9,8%, avec une croissance organique de 11,7%, bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid.



Sur une base comparable, le chiffre d'affaires du groupe de restauration et de services a augmenté de 10,2%, contre une hausse de 16,2% enregistrée un an plus tôt et reflétant des hausses de prix à hauteur de 3,8%.



Dans l'hypothèse d'une situation sanitaire stable, Elior maintient ses anticipations pour l'exercice 2022-23, dont une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8% et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%.