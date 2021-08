Elior : Crédit Agricole sous les 5% du capital et des votes

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 12 août 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Elior Group et ne plus détenir que 0,21% du capital et des votes de cette société, par l'intermédiaire des sociétés Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CACEIS Bank Luxembourg.

Ce franchissement de seuils résulte de l'arrivée à échéance d'options d'achat, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour CACIB.