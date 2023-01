Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: Crédit Agricole passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 16 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Elior Group, et ne plus détient plus aucune action Elior au sens de l'article 223-13 I, 2° du règlement général.



L'établissement bancaire explique que ce franchissement de seuils résulte de la restitution de titres Elior empruntés, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. Sa filiale CACIB a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.





