Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : CA quasiment stable au 1er trimestre Cercle Finance • 22/01/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Elior Group affiche un chiffre d'affaires de 1.308 millions d'euros sur les trois premier mois de son exercice 2019-20, en recul de 0,7% par rapport à l'exercice précédent, en ligne avec les objectifs du groupe de restauration et de services. La croissance organique s'établit à -1,8% et aurait été de -1,1% sans l'impact des mouvements sociaux en France, estimé à neuf millions d'euros en décembre. Le taux de rétention global est de 92% contre 91% l'an dernier. En ligne avec sa trajectoire de croissance à moyen terme, Elior confirme ses perspectives 2019-20 d'une croissance organique de 2%, d'une amélioration de la marge d'EBITA ajusté d'au moins 10 points de base et de dépenses d'investissement inférieures à 3% du CA.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -1.91%