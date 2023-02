Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : bondit de +8% vers 3,448E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 10:34









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +8% vers 3,448E et ressort 'par le haut' d'un corridor 3,02/3,32E, ce qui libère mécaniquement un potentiel de hausse vers 3,62E.

Cet objectif deviendra très réalisable si la résistance des 3,45E du 16/12/2022 est effacée.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +7.40%