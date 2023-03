Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : bondit de +7% vers 3,8E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +7% vers 3,8E et confirme l'effacement de la résistance des 3,45/3,5E: un retracement du zénith des 4,05E (du 19 janvier à l'ouverture) pourrait se matérialiser rapidement.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +7.00%