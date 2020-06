Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior bondit de +7%, pourrait viser 8,02E, 'gap' du 11/03 Cercle Finance • 08/06/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +7,5%, vers 7,53E, au-delà de son zénith du 14 avril (6,83E): le risque de double-top court terme s'éloigne . et le titre se dirige vers le comblement du 'gap' des 8,02E du 11 mars

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +9.57%