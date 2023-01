Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : bondit de +5% vers 3,75E information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +5% vers 3,75E et franchit en force les 3,50/3,57E qui constituait une zone de résistance importante, déjà testée mi-août.

Le titre semble désormais bien parti pour rallier les 4 ou les 4,20E.





