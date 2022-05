Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: bondit de +5% vers 2,71E information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 14:43









(CercleFinance.com) - Elior bondit de +5% vers 2,71E après une série de 10 séances de baisse entre 3,07 et 2,57E.

Le franchissement des 2,87E permettrait de valider une nouvelle dynamique haussière avec les 4E en ligne de mire.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.89%