Elior : bien orienté, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1,6% profitant de l'analyse d'Oddo. Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'achat' sur Elior avec un objectif de cours rehaussé de huit à neuf euros, mettant en avant un 'ton confiant tant sur la structure financière que sur les opportunités de long terme' lors d'un roadshow (virtuel) aux Etats-Unis. S'il rapporte que le groupe de services 'n'a pas de 'vraie' visibilité sur la reprise avant septembre', le bureau d'études note que la crise est perçue comme créatrice d'opportunités de long terme, et pointe une confiance sur l'adaptation de la structure de coûts.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +1.65%