Elior : Bernard Gault nommé PDG

La société Derichebourg SA représentée par Daniel Derichebourg et la société Derichebourg Environnement représentée par Françoise Mahiou sont cooptées en tant qu'administrateurs, en remplacement des sociétés Sofibim représentée par Robert Zolade et Servinvest représentée par Sophie Javary.

Il pilotera en parallèle la phase de revue des options stratégiques au sein du conseil d'administration. Précédemment administrateur indépendant d'Elior Group, Bernard Gault est unanimement reconnu pour son expertise en conseil stratégique et financier et son engagement auprès des équipes d'Elior.

Bernard Gault assurera ainsi la continuité et le succès du plan de redressement des marges qu'il a initié depuis sa nomination à la direction générale du groupe le 1er mars 2022.

Pour mener à bien cette phase d'étude, le conseil a décidé de réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et a choisi, à l'unanimité, de confier à Bernard Gault le poste de président-directeur général d'Elior Group.

(AOF) - Le conseil d'administration d'Elior Group s'est réuni et a acté sa recomposition à la suite de la prise de participation de Derichebourg au capital de la société annoncée le 19 mai 2022. Le conseil d'administration salue l'arrivée de Derichebourg en tant qu'actionnaire de référence d'Elior Group. Le conseil estime dans ce contexte qu'il est dans l'intérêt d'Elior Group de passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour ses actionnaires.

