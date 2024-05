Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior: bénéfice net symbolique au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Elior Group publie au titre de son premier semestre 2023-24 un résultat net part du groupe d'un million d'euros, contre une perte de 23 millions un an auparavant, avec un EBITA ajusté plus que doublé à 100 millions d'euros (contre 41 millions).



Le groupe de services a ainsi amélioré sa marge d'EBITA ajusté de 1,5 point à 3,2%, pour un chiffre d'affaires de 3,12 milliards d'euros, en croissance de 26% grâce essentiellement à l'intégration de DMS en avril 2023. En organique, ses ventes ont augmenté de 5,9%.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, Elior confirme ses objectifs d'une marge d'EBITA ajusté d'au minimum 2,5%, d'une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4 et 5%, ainsi que d'un ratio de levier autour de quatre fois à fin septembre 2024.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +25.15%