Elior : bénéfice net annuel en chute libre (-94 %) à cause d'un "différend tarifaire" avec Trenitalia

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective Elior a annoncé jeudi un bénéfice net en chute libre (-94 %) pour son exercice décalé 2025-2026, à 5 millions d'euros, notamment en raison d'un "différend tarifaire" sur un contrat de restauration ferroviaire avec Trenitalia.

Au cours de l'exercice clos à fin septembre, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 6,13 milliards d'euros, en légère baisse de 0,2 %. Hors effets de change et de périmètre, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9 %.

Ces résultats sont légèrement en deçà des prévisions des analystes interrogés par Factset ainsi que ceux de Bloomberg, qui tablaient sur un chiffre d'affaires autour de 6,17 milliards d'euros.

Elior a un différend sur les conditions tarifaires d'un contrat important avec l'opérateur de transports italien Trenitalia qui a "entraîné une perte opérationnelle exceptionnelle de 28 millions d'euros sur l'exercice ainsi qu'une charge exceptionnelle de dépréciation des écarts d'acquisition en Italie pour 19 millions d'euros", explique le groupe dans un communiqué.

Tout en espérant un accord à l'amiable, le groupe ne compte pas renouveler ce contrat une fois arrivé à échéance en avril 2027.

Elior relève également que de gros contrats conclus en 2026, comme la restauration collective et le nettoyage de 113 collèges des Yvelines, qui a débuté en septembre, et de nouvelles prestations pour un client dans le quartier d'affaires de La Défense ne se "traduisent pas encore" dans ses résultats.

Mais en 2026-2027, "nous anticipons une accélération de notre croissance, portée par la montée en puissance des contrats récemment remportés", a souligné Didier Grandpré, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

En mai, lors de la publication de ses résultats semestriels, le groupe avait annoncé revoir à la baisse sa prévision de sa marge d'Ebita ajusté (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement), un indicateur de rentabilité, "hors élément exceptionnel autour de 3%".

Pour son exercice 2025-2026, la marge d'Ebita ajusté s'est fixée à 3,2 % en excluant l'impact du différend en Italie et 2,7 % en l'incluant.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris en avril 2023 par le spécialiste du recyclage Derichebourg.

Pour la première fois depuis 2019, le groupe avait renoué avec les bénéfices en 2024-2025 avec un bénéfice net de 88 millions d'euros.