Elior : baisse de 5% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de services et de restauration Elior Group indique, à titre préliminaire, que son chiffre d'affaires s'est établi à 2.459 millions d'euros au premier semestre 2019-20, en baisse de 5,2% en données totales et de 6,2% en organique. En excluant les effets du coronavirus, des grèves en France, de l'interruption volontaire de contrats en Italie et de la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, il estime toutefois que sa croissance organique aurait été de +1,5%. L'Ebita ajusté des activités poursuivies s'est établi à 51 millions d'euros pour le semestre clos le 31 mars 2020, avec une baisse de 71 millions, conduisant à une marge d'Ebita ajusté de 2,1% contre 4,7% au premier semestre 2018-19.

