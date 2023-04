Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : au-delà de 3,34E, devrait aller défier 3,65E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Après une série de 3 tests du palier des 3E, le cours se rapproche des 3,34E (zénith intraday du 21 mars) : en cas de franchissement, Elior pourrait se hisser au contact de la résistance oblique moyen terme (issue de précédents sommets inscrits à 4,07 et 3,83E) qui gravite vers 3,65E.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +4.09%