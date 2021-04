Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : arrivée d'un nouveau p.d.-g. en mai Cercle Finance • 20/04/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la nomination de Frank Lacroix au poste de Président directeur général d'Elior Services à compter du 31 mai. Il succède ainsi à Gilles Rafin qui prendra sa retraite après 38 ans à la tête de l'entreprise. Frank Lacroix aura pour mission d'accélérer le développement d'Elior Services. Par le passé, la nouvelle recrue a notamment exercé les fonctions de Directeur général adjoint Energie de Veolia Environnement, Président directeur général de Dalkia, Directeur Europe à la direction internationale d'EDF, et dernièrement Directeur général de l'activité TER à la SNCF.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -3.22%