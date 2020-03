Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : approbation du dividende en AG Cercle Finance • 20/03/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce que ses actionnaires, qui se sont exprimés en assemblée générale mixte, ont approuvé l'intégralité des 27 résolutions proposées par le conseil d'administration, notamment le paiement du dividende de 0,29 euro par action au titre de 2018-19. Ils ont aussi approuvé le renouvellement des mandats d'Anne Busquet, de Servinvest et d'Emesa Corporacion Empresarial en qualité d'administrateurs, et la nomination de Sofibim en qualité d'administrateur sous condition suspensive de la démission de BIM de son mandat.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +19.84%