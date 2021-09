Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : annulation de 1,7 million d'actions information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce avoir procédé à l'annulation de 1.703.594 de ses propres actions (représentant 0,98% de son capital social), ramenant ainsi le nombre d'actions composant son capital social à 172.444.229. Le groupe de restauration collective et de services précise que cette décision d'annulation des titres auto-détenus a été prise par son conseil d'administration, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 20 mars 2020. A la suite de cette annulation, Elior Group détient directement 183 de ses propres actions (hors contrat de liquidité). L'opération contribuera à renforcer à la fois le potentiel de croissance de son résultat par action et sa structure financière.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.49%