Elior : ambitions fixées à horizon 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Elior fait part d'une mise à jour de son plan stratégique New Elior 2024, avec notamment l'objectif d'une reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l'exercice 2022-23. Le groupe de services et de restauration collective vise à retrouver son niveau de chiffre d'affaires d'avant crise (4,92 milliards d'euros en 2018-19) avec une marge d'EBITA ajusté nettement plus élevée (3,6% en 2018-19). Elior prévoit aussi une croissance organique annuelle du CA d'au moins 7% pour 2022-23 et 2023-24, une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-24 et un ratio croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre deux et trois fois.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.71%