ELIOR allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de finance

(AOF) - Elior présente les principaux termes et conditions de sa dette senior suite à l'émission de 550 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2026 et à la mise en place d'un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 00 millions d'euros et d'un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 millions d'euros (la « Ligne de Crédit Renouvelable » et avec le Nouveau Prêt Syndiqué, les « Senior Facilities »).

Le produit brut des obligations, avec le produit du Nouveau Prêt Syndiqué, a été utilisé pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

