Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : alerte baissière sur cassure des 6,5E Cercle Finance • 28/06/2021 à 16:53









(CercleFinance.com) - Elior perd près de 6% vers 6,27E après avoir vu sa note de crédit dégradée par l'agence de notation Moody's (à 'Ba3' avec perspective 'négative'). Le titre valide une franche cassure du support des 6,5E du 20 avril et 31 mai dernier et vient aussitôt tester la zone support des 6,3E du 18 au 31 mars. En cas d'enfoncement, Elior pourrait revenir combler le 'gap' des 5,64E du 12 février.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -6.07%