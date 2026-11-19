• Croissance organique de 0,9%, et marge d’EBITA ajusté de 3,2% (hors élément exceptionnel ) conforme à l'objectif révisé ;





• Résultat net consolidé positif de 4 M€ intégrant les effets du déploiement décalé des nouveaux contrats et des éléments exceptionnels à hauteur de 47 M€ ;





• Free cash-flow positif de 31 M€ dans un contexte de poursuite des investissements ; ratio de levier d'endettement à 3,8, proche de l'objectif fixé et largement inférieur au seuil du covenant ;





• Taux de rétention en progression de près d'1 point à 91,5% à fin septembre 2026 ;





• Bonne dynamique commerciale illustrée par une balance commerciale nettement excédentaire et la signature de nouveaux contrats qui soutiendront la croissance du prochain exercice ;





• Perspectives pour l'exercice 2026-2027 portées par les gains commerciaux et la montée en puissance progressive des investissements :





o Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre +3% et +5%





o Marge d’EBITA ajusté hors élément exceptionnel d'environ 3,2%, comparable à celle de l'exercice 2025-2026





o Ratio de levier d’endettement ramené entre 3,4x et 3,6x à fin septembre 2027







Elior Group (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), l’un des leaders mondiaux de la restauration collective et des multiservices, publie ses résultats non audités de l’exercice fiscal 2025-2026 clos au 30 septembre 2026.