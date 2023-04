Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Elior: acquisition de Derichebourg Multiservices validée information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 16:21

(CercleFinance.com) - Elior annonce devenir 'un nouveau leader international de la restauration collective et des multiservices' avec environ 134 000 collaborateurs, après que son assemblée générale mixte a approuvé aujourd'hui l'acquisition de Derichebourg Multiservices à plus de 99%.



Selon Elior, cette opération va renforcer le positionnement stratégique et financier du groupe avec notamment une réduction du levier d'endettement financier de 8,3x à 6,2x en pro forma à fin septembre 2022 et 'au minimum 30 millions d'euros de synergies d'EBITDA annuelles récurrentes à l'horizon 2026'.



Par ailleurs, le conseil d'administration, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a nommé Daniel Derichebourg président-directeur général d'Elior Group, en remplacement de Bernard Gault.



Daniel Derichebourg a ensuite nommé Didier Grandpré directeur financier d'Elior Group et membre de son comité exécutif, en remplacement d'Esther Gaide qui quitte le Groupe suite à son souhait personnel de se concentrer désormais sur des mandats non exécutifs.