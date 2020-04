Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : absence de dividende prévue pour l'exercice 2020-21 Cercle Finance • 16/04/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Elior Group annonce que son conseil d'administration a d'ores et déjà décidé qu'il ne proposera pas le versement de dividendes lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en mars 2021, afin de soutenir son développement et ses emplois sur le long terme. Conscient de l'impact potentiel de la crise, il a aussi décidé de créer un fonds solidaire de soutien aux plus fragilisés de ses collaborateurs, fonds alimenté par des réductions de rémunérations de ses administrateurs et de dirigeants du groupe. Aux États-Unis, un fonds dédié est d'ores et déjà en place pour assister les collaborateurs, fonds de solidarité spécifique alimenté par le groupe et par les contributions exceptionnelles du CEO d'Elior NA et de l'ensemble des membres du comité exécutif d'Elior NA.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris 0.00%