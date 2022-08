Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior:+80% depuis son plancher de fin juillet, les 4E en vue information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Nouvelle réservation à la hausse sur Elior qui vient de refranchir les 3,2E (ex-plancher du 28/10/2020) puis la résistance des 3,47E (du 16 mars) pour tester 3,6E.

Les vendeurs à découvert son en panique alors que le titre reprend +80% en une semaine.

Les analystes qui suivaient la valeurs se sont complètement fourvoyés -contrairement à aux dirigeants de Derichebourg qui se sont renforcés au capital d'Elior- et les résultats (certes négatifs) ont déjoué leurs pronostics catastrophistes.

Le titre se dirige vers un doublement de son cours plancher, vers 4E et l'étape suivant sera le comblement du 'gap' des 4,29E du 23 février.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +0.57%