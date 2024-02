Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : -3,5% sous 249E, surveiller 2,484E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Elior rechute de -3,5% sous 2,49E et s'apprête à retester sin support des 2,484E du 20 février (et ex-plancher de mi-décembre).

En cas de rupture, les conséquences seraient très dommageables avec un objectif de 2,14 ou 2,16E (ex-plancher du 21/11 et ex-résistance de mi-septembre 2023).







Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -2.87%