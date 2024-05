Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elior : +27%, comble le 'gap' des 30,78E du 16/05/2023 information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Elior qui ressort -enfin- bénéficiaire sur les 6 derniers mois d'activité, s'envole de +27% (vers 3,90E) et comble le 'gap' des 3,78E du 16/05/2023.

Le titre ouvre au passage un 'gap d'évasion' au-dessus de 31E... et ce n'est pas le genre de 'gap' qui se comble rapidement (tout comme celui du 16/05/2023: il a fallu attendre 1 an).

Le retracement de la résistance des 3,85E étant acté, le prochain objectif sera un re-test du zénith majeur des 4,04E du 12 janvier 2023.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +29.60%