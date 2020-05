Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : +25% en 48H, bis repetita des 24/25 mars ou 9 &14/04 Cercle Finance • 27/05/2020 à 13:57









(CercleFinance.com) - L'effet catapulte propulse Elior 25% plus haut en 2 séances, directement au contact de la résistance des 6,45E des 26 mars et 30 avril (les 6,5E ont même été testé en séance). Le prochain objectif ne serait autre que le zénith des 6,83E du 14 avril.

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +11.52%