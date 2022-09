Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior: -20%, vers un comblement du 'gap' des 2,14E du 26/07 information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 12:05









(CercleFinance.com) - La cassure du support des 2,44E (du 3 avril dernier) débouche sur un test du support oblique long terme qui gravite dans la zone des 2,25E.

La chute qui atteint -20% a même ramené le cours dans la zone des 2,16E, c'est à dire quasiment au contact du 'gap' haussier des 2,14E du 26 juillet.







Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -18.53%