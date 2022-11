Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : +12% vers 2,92E sur rapprochement avec Derichebourg information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - Elior s'envole de +12% vers 2,92E (fermeture du 'gap' du 21/09) sur un rapprochement anticipé avec Derichebourg qui est déjà en discussion, c'est confirmé.

Le prochain objectif pourrait se situer vers 3,00E, l'ex-zénith du 8 juin et plancher du 29 août.





