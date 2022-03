Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : -10% vers 2,815E, -55% depuis le 1er janvier information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Elior connait depuis son zénith des 6,56E du 5/6 janvier une évolution qui justifie davantage le vocable de krach que 'correction': le titre plonge de -10% vers 2,815E, soit -55% depuis le 1er janvier.

Le titre s'achemine vers une division par 3 depuis son zénith des 7,5E du 8 mars 2021 car la cassure du plancher historique des 4/11/2020 semble autoriser toutes les hypothèse baissières.





Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris -9.00%