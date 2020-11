Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : +10% à 3,68E, vise désormais 3,72E Cercle Finance • 06/11/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Elior s'envole de +10% à 3,68E et referme le 'gap' des 3,50E du 26 octobre: le titre pourrait tenter de déborder la résistance des 3,72E du 20 au 26/10

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +7.74%