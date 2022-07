Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elior : +10% à 3,04E, +50% sur plancher du 5/7, +46% en 72H information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Elior enregistre rien moins que le plus spectaculaire rebond de son histoire avec +46% en 3 séances : le titre qui vient d'effacer la résistance les 2,57E (l'ex-support du 10 mai, ex-résistance du 20 juin) fuse à la hausse vers 3,04E et tutoie la résistance des 3,07E des 26/04 et 17/05







Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +12.47%