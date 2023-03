Eli Lilly: Wells Fargo rejoint le camp des optimistes information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 15:11

(CercleFinance.com) - L'attrait d'Eli Lilly en tant que valeur défensive de la santé et peu sensible à la crise SVB s'est amplifié ce lundi en réaction à une recommandation favorable de Wells Fargo, qui dopait le cours du titre.



Le broker a rallié ce matin le camp des acheteurs en relevant sa recommandation sur le titre à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 360 à 375 dollars, suite au récent accès de faiblesse du cours de Bourse.



Dans une note envoyée à ses clients, l'analyste estime que les fondamentaux du groupe pharmaceutique n'ont pas changé, mais souligne qu'aux cours actuels son profil risque/rendement est orienté à la hausse en raison des bonnes surprises susceptibles d'entourer son projet de médicament dans l'Alzheimer.



'Alors que le titre a reculé de 18% (-5% pour le S&P 500) depuis ses plus hauts sans que sa situation n'ait fondamentalement changé, nous pensons que ce repli représente une bonne opportunité pour se renforcer sur l'entreprise affichant la plus forte croissance au sein de notre domaine de couverture, avec un bon moteur en termes de R&D, une absence de pertes d'exclusivité à court et moyen terme et l'absence de dépendance aux acquisitions pour assurer sa croissance', explique-t-il.



Vers 10h00 (heure de New York), l'action Eli Lilly grimpait de 4,4%. La valeur accuse encore une baisse de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.