Eli Lilly : Washington commande 388.000 doses d'etesevimab

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce un achat supplémentaire par le gouvernement américain portant sur 388.000 doses d'etesevimab, destinées à une utilisation d'urgence, en combinaison avec des doses de bamlanivimab, comme traitement contre la Covid-19. Environ 200.000 doses devraient être expédiées au troisième trimestre 2021 et le reste, au quatrième. Cette transaction devrait générer des revenus d'environ 330 millions de dollars au cours du second semestre 2021. 'L'augmentation récente des cas de Covid-19 a entraîné une augmentation substantielle de l'utilisation des anticorps monoclonaux, en particulier dans les régions du pays où les taux de vaccination sont faibles', a déclaré Daniel Skovronsky, directeur scientifique et médical.

