Eli Lilly: vers l'acquisition de 81.1% des actions d'Akouos

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Akouos ont annoncé aujourd'hui que l'OPA visant l'achat de toutes les actions émises et en circulation d'Akouos au prix de 12,50 $ par action plus un droit de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre trois dollars par action avait expiré.



Eli Lilly a été informée que 29 992 668 actions ont été valablement déposées représentant 81,1 % des actions émises et en circulation. Toutes les conditions de l'offre ont été satisfaites.



Eli Lilly et sa filiale en propriété exclusive Kearny Acquisition Corporation paieront rapidement toutes les actions valablement apportées, assure le laboratoire.



L'acquisition devrait être finalisée le 21 décembre.







