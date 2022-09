Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: va présenter des données d'études information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 12:29









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que les données des études sur Verzenio® (abemaciclib) et Retevmo (selpercatinib) seront présentées au congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 9 au 13 septembre 2022.



Lilly présentera les résultats intermédiaires de survie globale de l'étude MONARCH 3 en double aveugle et randomisée de Verzenio, ainsi que les résultats finaux de survie globale de l'étude monarcHER de phase 2 dans le cancer du sein avancé.



Des données sur le suivi à plus long terme des patients atteints de cancer médullaire de la thyroïde et des données sur la poursuite du traitement par Retevmo seront également présentées.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.