Eli Lilly: va ouvrir un nouveau laboratoire à San Diego

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau laboratoire 'Gateway Labs' à San Diego, en Californie, au premier semestre 2024.



Le Gateway Labs sera un accélérateur d'innovation partagé: il fournira aux entreprises participantes un espace de laboratoire ultramoderne et un accès unique aux scientifiques, chercheurs et dirigeants de Lilly.



Après San Francisco et Boston, il s'agira du troisième site 'Gateway Labs' de la société.



Le nouveau site sera situé sur le campus du centre-ville universitaire (UTC) d'Alexandrie et offrira plus de 5700 m² d'espace de laboratoire. Il devrait accueillir 10 entreprises et plus de 120 salariés.





