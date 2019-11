Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly : va dépenser 400 M$ sur le campus de l'Indiana Cercle Finance • 20/11/2019 à 16:41









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé son intention d'investir 400 millions de dollars dans son campus à Indianapolis, en raison de la demande croissante pour ses médicaments. Les investissements comprendront des améliorations pour les installations de fabrication d'insuline, ainsi que des capacités supplémentaires pour son portefeuille de médicaments antidiabétiques et des investissements pour les futurs médicaments, a déclaré le groupe américain. Ces nouveaux investissements permettront de créer environ 100 nouveaux emplois, a indiqué la direction.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.