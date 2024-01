Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: une thérapie génique prometteuse dans l'audition information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a fait savoir hier soir que Akouos, sa filiale en propriété exclusive, avait présenté les premiers résultats cliniques positifs d'une étude de phase 1/2 portant sur la thérapie génique AK-OTOF.



Le premier participant à recevoir AK-OTOF dans l'étude, un enfant de 11 ans souffrant d'une perte auditive profonde depuis la naissance, a bénéficié d'une audition restaurée dans les 30 jours.



Chez cet individu, l'audition a été restaurée sur toutes les fréquences testées, atteignant des seuils de 65 à 20 dB HL et dans la plage auditive normale à certaines fréquences lors de la visite au 30e jour.



La procédure d'administration chirurgicale et le traitement expérimental ont été bien tolérés et aucun événement indésirable grave n'a été signalé.



' La thérapie génique pour la perte auditive est un objectif sur lequel les médecins et les scientifiques du monde entier travaillent depuis plus de 20 ans ', a déclaré le professeur John Germiller, de l'Hôpital de Philadelphie et chercheur principal de l'essai clinique. 'Ces premiers résultats montrent que cela pourrait restaurer l'audition mieux que beaucoup ne le pensaient', a-t-il ajouté.





