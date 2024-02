Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: une note favorable dope le titre information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre Eli Lilly (+2,1%) figure parmi les meilleures performances de l'indice S&P 500 ce vendredi à la Bourse de New York suite à la publication d'une étude positive de Morgan Stanley sur la valeur.



Dans sa note, l'intermédiaire se demande si le laboratoire américain ne pourrait pas devenir, à terme, le premier groupe biopharmaceutique à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



Il rappelle qu'après un gain de 59% l'an dernier, le titre Lilly a encore surperformé le marché depuis le 1er janvier, affichant une hausse de 30% pour désormais revendiquer une valorisation de plus de 700 milliards de dollars en Bourse.



Morgan Stanley estime néanmoins que la trajectoire haussière du titre est appelée à se poursuivre au vu de l'immensité du marché de la 'diabésité' (obésité et diabète), qu'il estime désormais à 200 milliards de dollars, contre 100 milliards auparavant.



Du point de vue de l'analyste, la part de marché d'Eli Lilly pourrait atteindre 50%, ce qui le conduit à relever son objectif de cours de 805 à 950 dollars, tout en renouvelant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Seules six valeurs affichent actuellement une capitalisation boursière supérieure à 1.000 milliards de dollars et elles appartiennent toutes au secteur technologique (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon et Meta).



Avec une valorisation de 734 milliards de dollars, Eli Lilly est aujourd'hui la huitième plus grande capitalisation américaine.





