Eli Lilly: une étude confirme le potentiel du mirikizumab

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que dans le cadre d'une étude de phase III, près des deux tiers des patients atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère ayant été traité avec du mirikizumab ont obtenu des taux de rémission clinique statistiquement supérieurs à 12 semaines par rapport aux patients sous placebo.



Des améliorations 'statistiquement significatives' ont aussi été observées sur les principaux critères d'évaluation secondaires, aussi bien aux niveaux cliniques, symptomatiques, endoscopiques et histologiques (niveau cellulaire des tissus), par rapport à ceux qui prenaient un placebo.



'Le mirikizumab a le potentiel de réduire considérablement l'inflammation, d'aider les gens à obtenir une rémission et de réduire l'urgence intestinale, ce qui est un nouveau résultat centré sur le patient qui n'a pas été étudié auparavant dans un essai de phase 3 pour la colite ulcéreuse', explique Geert D'Haens, auteur principal de l'étude et professeur de gastro-entérologie aux centres médicaux universitaires d'Amsterdam.





