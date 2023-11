Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: un nouveau site de production bâti en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 14:29









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi qu'il allait consacrer un investissement de 2,5 milliards de dollars à la construction d'un nouveau site à la pointe de la technologie en Allemagne.



Cette usine située à Alzey, entre Mayence et Mannheim, sera spécialisée dans la production de médicaments injectables pour le traitement notamment du diabète et de l'obésité.



Le groupe pharmaceutique américain, qui a lancé 21 nouveaux traitements depuis 2024, prévoit encore d'en commercialiser de nouveaux dans les années qui viennent.



Une fois opérationnel, en 2027, le site emploiera quelque 1000 personnes. Sa construction débutera l'an prochain.



En tenant compte de l'usine d'Alzey, Lilly exploitera désormais six sites de production en Europe, dont l'un à Fegersheim, sur le territoire alsacien.



Eli Lilly a par ailleurs annoncé ce vendredi son intention de prolonger son offre publique d'achat sur Point Biopharma jusqu'au 1er décembre.



A l'issue de son offre, clôturée hier, le groupe d'Indianapolis n'avait mis la main que sur 26,5% du capital.





